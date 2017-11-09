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Світоліна стала третьою ракеткою світу

Світоліна встановила рекорд для українського тенісу
Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Світоліна стала третьою ракеткою світу Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

Тим самим спортсменка встановила рекорд для українського тенісу. До сих пір кращий результат належав Андрію Медведєву, який в 1994 році протягом трьох тижнів був четвертою ракеткою світу, - згідно рейтингу WTA.

Перше місце в рейтингу WTA займає іспанка Гарбіньє Мугуруса, друге - румунка Сімона Халеп. Також до п'ятірки кращих входять чешка Кароліна Плішкова та американка Вінус Вільямс.

Нагадаємо, Світоліна розгромила чинну чемпіонку турніру категорії Premier 5 в Торонто Сімону Халеп, перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу, а також не залишила шансів Вінус Вільямс на турнірі в Торонто.

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11 09 2017 13:19
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