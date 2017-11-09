СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна стала третьою ракеткою світу
Світоліна встановила рекорд для українського тенісу
Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com
Тим самим спортсменка встановила рекорд для українського тенісу. До сих пір кращий результат належав Андрію Медведєву, який в 1994 році протягом трьох тижнів був четвертою ракеткою світу, - згідно рейтингу WTA.
Перше місце в рейтингу WTA займає іспанка Гарбіньє Мугуруса, друге - румунка Сімона Халеп. Також до п'ятірки кращих входять чешка Кароліна Плішкова та американка Вінус Вільямс.
Нагадаємо, Світоліна розгромила чинну чемпіонку турніру категорії Premier 5 в Торонто Сімону Халеп, перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу, а також не залишила шансів Вінус Вільямс на турнірі в Торонто.
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11 09 2017 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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