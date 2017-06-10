Українська тенісистка Світоліна втратила шанс стати першою ракеткою світу Еліна програла в 1/4 фіналу на турнірі в Пекіні

Українська тенісистка Еліна Світоліна (третя у світі) втратила шанс стати з наступного тижня першою ракеткою світу.

Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Еліна в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні програла француженці Каролін Гарсія. Матч тривав три години 26 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (5), 5:7, 6:7 (6). Щоб стати першою ракеткою світу, Світоліна мала виграти турнір. Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier в Пекіні, обігравши в двох партіях 20-й номер WTA Олену Весніну з Росії - 6:2, 7:5.

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