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Українська тенісистка Світоліна втратила шанс стати першою ракеткою світу

Еліна програла в 1/4 фіналу на турнірі в Пекіні
Українська тенісистка Еліна Світоліна (третя у світі) втратила шанс стати з наступного тижня першою ракеткою світу.
Українська тенісистка Світоліна втратила шанс стати першою ракеткою світу Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Еліна в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні програла француженці Каролін Гарсія.

Матч тривав три години 26 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (5), 5:7, 6:7 (6).

Щоб стати першою ракеткою світу, Світоліна мала виграти турнір.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier в Пекіні, обігравши в двох партіях 20-й номер WTA Олену Весніну з Росії - 6:2, 7:5.

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06 10 2017 20:36
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