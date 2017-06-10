СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна (третя у світі) втратила шанс стати з наступного тижня першою ракеткою світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Світоліна втратила шанс стати першою ракеткою світу
Еліна програла в 1/4 фіналу на турнірі в Пекіні
Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.
Еліна в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні програла француженці Каролін Гарсія.
Матч тривав три години 26 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (5), 5:7, 6:7 (6).
Щоб стати першою ракеткою світу, Світоліна мала виграти турнір.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier в Пекіні, обігравши в двох партіях 20-й номер WTA Олену Весніну з Росії - 6:2, 7:5.
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06 10 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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