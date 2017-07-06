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Світоліна оновить рекорд України в рейтингу WTA

Українська тенісистка оновить не тільки особистий, але і національний рекорд.
В оновленій версії світового рейтингу жіночого Тура (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.
Світоліна оновить рекорд України в рейтингу WTA Еліна Світоліна. Фото: reuters.com

Ще ніхто в історії українського жіночого тенісу не займав таку високу позицію в рейтингу WTA, пише "Інтерфакс-Україна".

Це досягнення стало можливим в результаті виступу Світоліной на Відкритому чемпіонаті Франції, де вона дійшла до чвертьфіналу і заробила 430 рейтингових очок.

У чоловічому тенісі единим представником України в п'ятірці найсильніших був Андрій Мєдвєдєв. Киянин в травні 1994 року дістався до четвертого місця в чоловічій класифікації.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася румунці Сімоне Халеп на другому турнірі серії Великого Шолома в цьому році - Ролан Гаррос.

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07 06 2017 22:16
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