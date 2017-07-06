СПОРТ НОВИНИВ оновленій версії світового рейтингу жіночого Тура (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна оновить рекорд України в рейтингу WTA
Українська тенісистка оновить не тільки особистий, але і національний рекорд.
Еліна Світоліна. Фото: reuters.com
Ще ніхто в історії українського жіночого тенісу не займав таку високу позицію в рейтингу WTA, пише "Інтерфакс-Україна".
Це досягнення стало можливим в результаті виступу Світоліной на Відкритому чемпіонаті Франції, де вона дійшла до чвертьфіналу і заробила 430 рейтингових очок.
У чоловічому тенісі единим представником України в п'ятірці найсильніших був Андрій Мєдвєдєв. Киянин в травні 1994 року дістався до четвертого місця в чоловічій класифікації.
Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася румунці Сімоне Халеп на другому турнірі серії Великого Шолома в цьому році - Ролан Гаррос.
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07 06 2017 22:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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