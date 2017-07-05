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Світоліна програла в Мадриді вже в стартовому турі змагань

Українська тенісистка програла китаянці Чжен Сайсай
Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки вже у першому раунді престижного турніру в Мадриді Mutua Madrid Open (призовий фонд – € 5,9 мільйони).
Світоліна програла в Мадриді вже в стартовому турі змагань Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

Світоліна, яка зараз 12-а у світовому рейтингу, програла 67-й ракетці світу Чжен Сайсай з Китаю 6:2, 6:7, 3:6. Про це повідомляє Укрінформ.

Світоліна виграла перший сет, але далі Чжен перехопила ініціативу і взяла п’ять геймів на подачі суперниці. Українка слабко зіграла в атаці. З 20 брейк-пойнтів Світоліна реалізувала лише 6.

Українські тенісисти вкрай невдало виступають цьогоріч на турнірі в Мадриді. Раніше кваліфікацію не зуміли подолати Катерина Бондаренко і Олександр Долгополов. 

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.

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07 05 2017 19:40
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