СПОРТ НОВИНИПерша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки вже у першому раунді престижного турніру в Мадриді Mutua Madrid Open (призовий фонд – € 5,9 мільйони).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна програла в Мадриді вже в стартовому турі змагань
Українська тенісистка програла китаянці Чжен Сайсай
Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com
Світоліна, яка зараз 12-а у світовому рейтингу, програла 67-й ракетці світу Чжен Сайсай з Китаю 6:2, 6:7, 3:6. Про це повідомляє Укрінформ.
Світоліна виграла перший сет, але далі Чжен перехопила ініціативу і взяла п’ять геймів на подачі суперниці. Українка слабко зіграла в атаці. З 20 брейк-пойнтів Світоліна реалізувала лише 6.
Українські тенісисти вкрай невдало виступають цьогоріч на турнірі в Мадриді. Раніше кваліфікацію не зуміли подолати Катерина Бондаренко і Олександр Долгополов.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
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07 05 2017 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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