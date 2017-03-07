Світоліна подолала перше коло Вімблдону
Світоліна напередодні скаржилася на проблеми з ногою, але все ж таки ризикнула зіграти на турнірі Великого шолома.
Матч відбувся у впертій боротьбі, а на тай-брейку другого сету Барті відіграла шість матчболів.
У другому колі Світоліна зіграє зі старшою за неї на 15 років італійкою Франческою Ск'явоне - Еліні зараз 22 роки, Франчесці - 37 років. Італійка у своєму стартовому матчі віддала всього два гейма Менді Мінеллі з Люксембурга. У рейтингу WTA на цей час Ск'явоне займає 72-ге місце.
Далі другого кола Еліна на Вімблдоні ще не проходила.
Відзначимо, що Вімблдон - один з чотирьох найбільш престижних турнірів у світовому тенісі (турніри Великого шолома).
Нагадаємо, Світоліна є п'ятою ракеткою світу, згідно з рейтингом WTA. Такого результату українка досягла після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.
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