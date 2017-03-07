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Світоліна подолала перше коло Вімблдону

У наступному раунді українка зустрінеться з досвідченою Франческою Ск'явоне
П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала перше коло Вімблдону, обігравши австралійку Ешлі Барті (56-та) з рахунком 7:5, 7:6(8).
Світоліна подолала перше коло Вімблдону Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

Світоліна напередодні скаржилася на проблеми з ногою, але все ж таки ризикнула зіграти на турнірі Великого шолома.

Матч відбувся у впертій боротьбі, а на тай-брейку другого сету Барті відіграла шість матчболів.

У другому колі Світоліна зіграє зі старшою за неї на 15 років італійкою Франческою Ск'явоне - Еліні зараз 22 роки, Франчесці - 37 років. Італійка у своєму стартовому матчі віддала всього два гейма Менді Мінеллі з Люксембурга. У рейтингу WTA на цей час Ск'явоне займає 72-ге місце.

Далі другого кола Еліна на Вімблдоні ще не проходила.

Відзначимо, що Вімблдон - один з чотирьох найбільш престижних турнірів у світовому тенісі (турніри Великого шолома).

Нагадаємо, Світоліна є п'ятою ракеткою світу, згідно з рейтингом WTA. Такого результату українка досягла після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.

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03 07 2017 18:36
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