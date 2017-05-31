Світовий банк підтримав проект пенсійної реформи, - Рева
Про це Рева заявив на засіданні уряду, в середу, 31 травня, інформує "Економічна правда".
Рева процитував витяг із листа зі словами Сату Кахконен – директорки Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови.
"Я рада відзначити, що останній варіант проекту закону, підготовлений урядом, відображає наші попередні зауваження. Ми пропонуємо нашу повну підтримку в подальшому процесі його розгляду і прийняття. Проект закону являє собою значне зусилля для всебічного реформування української пенсійної системи", - процитував Рева.
За словами Реви, МВФ опублікує заяву з приводу підготовленого урядом законопроекту пенсійної реформи в найближчі дні.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.
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