Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України
Про це свідчить січневий огляд СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.
За підсумками минулого року СБ оцінює зростання економіки в 3,5%, вказується в матеріалах.
Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.
Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.
Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.
Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.
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