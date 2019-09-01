Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

Про це свідчить січневий огляд СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.

За підсумками минулого року СБ оцінює зростання економіки в 3,5%, вказується в матеріалах.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.

Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.

Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.