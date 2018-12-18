НОВИНИПрезидент Петро Порошенко вітає рішення Ради директорів Світового банку про надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світовий банк надав Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів
"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом"
Фото: walet.com.ua
"Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі", - зазначив Порошенко. повідомляє "Укрінформ".
"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом", - додав глава держави подякував Світовому банку за підтримку і віру в Україну.
Додамо, на погашення і обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргів у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень.
Також, Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги
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