Світовий банк надав Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом"

Президент Петро Порошенко вітає рішення Ради директорів Світового банку про надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн.

"Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі", - зазначив Порошенко. повідомляє "Укрінформ".

"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом", - додав глава держави подякував Світовому банку за підтримку і віру в Україну.

Додамо, на погашення і обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргів у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень.

Також, Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги