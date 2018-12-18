Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Світовий банк надав Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом"
Президент Петро Порошенко вітає рішення Ради директорів Світового банку про надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн.
Світовий банк надав Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів Фото: walet.com.ua

"Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі", - зазначив Порошенко. повідомляє "Укрінформ".

"Такі рішення, як сьогоднішнє, додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом", - додав глава держави подякував Світовому банку за підтримку і віру в Україну.

Додамо, на погашення і обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргів у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень. 

Також, Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2018 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.