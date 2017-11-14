Світовий банк схвалює пенсійну реформу в Україні

Світовий банк схвалює прийняту Верховною Радою пенсійну реформу, крім декількох статей, доданих під час голосування в другому читанні за закон.

"Ми докладно стежили за ситуацією з пенсійною реформою. Я вважаю, що її прийняття - це сміливий крок. Ми знаємо про те, що були додані нові статті, і ми підтримуємо діалог з міністерством (Мінсоцполітики). Міністерство нам роз'яснило, що є шляхи, якими можна забезпечити введення реформи навіть у тій формі, яка існує зараз. Було б краще, щоб ці статті не були додані, але реформа зараз має запас міцності, і вона буде втілена, і буде захист пенсіонерів", - повідомив на брифінгу президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім, інформують "Українські новини".

На його думку, проведення пенсійної реформи показало наявність демократії в країні і сильного лідерства.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Серед іншого закон передбачає призначення пенсії незалежно від віку за наявності 40 років страхового стажу з 1 січня 2028 року, встановлення верхньої межі бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 15 мінімальних зарплат (на цей момент 48 тис. гривень) і введення накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 2019 року.