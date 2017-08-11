Світовий газовий трейдер вперше виставив на торги газ з українських сховищ
Так, на продаж виставлені 3 млн куб. м газу. До цього торги газом на УЕБ проводилися тільки на умовах передачі газу на віртуальній торговій точці в газотранспортній системі, - йдеться в повідомленні Української енергетичної біржі (УЕБ).
MET Holding AG є холдинговою компанією MET Group, яка займається торгівлею енергоресурсами в ряді країн Європи. Компанія почала поставки газу з Європи ще в кінці 2014 року. У минулому році дочірня компанія групи - MET Gas and Energy Marketing AG - поставила в Україну близько 20 млн куб. м газу.
40% MET Holding AG належить великій угорській компанії MOL, яка вже давно працює в Україні. 24% MET Holding володіє топ-менеджер MOL Бенджамін Лашатошу. По 10% і 12% знаходяться у власності угорських бізнесменів Дьєрдя Надя і Іштвана Горончі. Також 12% капіталу компанії належить Іллі Трубникову.
Нагадаємо, державний бюджет України отримав 24,9 млрд грн податків від транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за підсумками 9 місяців поточного року.
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