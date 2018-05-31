Сигнальну ракету з російського підводного човна виявили на узбережжі Балтики
Група людей виявила на пляжі схожий на ракету червоний предмет з написами російською мовою. Згодом фото ракети було викладено в соцмережах, повідомляє tvn24.pl.
Це - сигнальна ракета, яка є на озброєнні підводних човнів класу Kilo, пояснив речник Третьої флотилії Морських сил Польщі Радослав Пьох
“Її можна застосовувати у різних випадках, наприклад під час випливання човна на поверхню або в аварійній ситуації з метою показати іншим морським суднам місце перебування човна”,- уточнив Пьох.
Підводними човнами класу Kilo у НАТО класифікуються російські ПЧ проектів 877 “Парус” та 636 “Варшав'янка”, які перебувають на озброєнні Військово-морського флоту РФ.
Нагадаємо, Міністерство борони Росії заявило, що ракета, якою збили малайзійський "Боїнг" над Донбасом, не перебуває на озброєнні російської армії
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