Сили АТО відбили штурм бойовиків біля Мар'їнки, - штаб
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизитися до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено", - говориться в повідомленні штабу в Facebook.
Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь, під натиском якого противник відійшов.
Після дорозвідки ділянки бойового зіткнення українські військові виявили тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів.
Нагадаємо, що на Донбасі з початку вівторка, 4 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій сил АТО, у результаті троє українських воїнів отримали поранення.
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