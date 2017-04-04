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Сили АТО відбили штурм бойовиків біля Мар'їнки, - штаб

Бойовики пішли у наступ біля Мар'їнки
В районі Мар'їнки Донецької області у вівторок, 4 квітня, диверсійно-розвідувальна група противника спробувала атакувати позиції Збройних сил України,
Сили АТО відбили штурм бойовиків біля Мар Фото: vlada.io

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизитися до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено", - говориться в повідомленні штабу в Facebook.

Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь, під натиском  якого противник відійшов.

Після дорозвідки ділянки бойового зіткнення українські військові виявили тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку вівторка, 4 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій сил АТО, у результаті троє українських воїнів отримали поранення.

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04 04 2017 23:23
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