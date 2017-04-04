Сили АТО відбили штурм бойовиків біля Мар'їнки, - штаб

В районі Мар'їнки Донецької області у вівторок, 4 квітня, диверсійно-розвідувальна група противника спробувала атакувати позиції Збройних сил України,

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизитися до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено", - говориться в повідомленні штабу в Facebook.

Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь, під натиском якого противник відійшов.

Після дорозвідки ділянки бойового зіткнення українські військові виявили тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку вівторка, 4 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій сил АТО, у результаті троє українських воїнів отримали поранення.