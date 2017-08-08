Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Син екс-глави Київгазу купив Ауді за кошти, виділені на е-декларування

У 2014 році Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Слепканя
Частину коштів, призначених для розробки програмного забезпечення системи електронного декларування, витратили на купівлю Audi A8 для сина екс-голови правління "Київгаз" Сергія Слепканя.
Син екс-глави Київгазу купив Ауді за кошти, виділені на е-декларування Audi A5. Фото: vkurse.ua

Слідство встановило, що колишній директор компанії "Міранда" Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого "Міранда" зобов'язується розробити ПЗ для системи е-декларування, повідомляють "Українські новини" з посиланням на рішення Солом'янського райсуду Києва.

Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU (Естонія), до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.

Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.

Отримані від "Міранди" кошти Apolineja OU перерахувала на рахунки компаній Transgate Europa LP (95 тисяч доларів) і Hobson Traiding LP (46 тисяч доларів).

З коштів, що надійшли на рахунки Hobson Traiding LP, 20,45 тисячі доларів перерахували на рахунок ТОВ "Там Транс" із призначенням платежу "за транспортні послуги й міжнародні перевезення", а 25,9 тисячі доларів – на рахунок компанії Lux Car Chicago із призначенням платежу "плата за авто".

Відзначається, що Audi A8 2015 року випуску вартістю 60,9 тисячі доларів завезли через кордон, а в травні 2016 року його власником став син Слепканя.

ДФС вважає, що оформлення права власності на автомобіль на сина Слепканя здійснено з метою маскування й приховання незаконного походження коштів.

Суд ухвалив заарештувати автомобіль на строк проведення досудового розслідування.

Як відомо, у 2014 році Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Слепканя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2017 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.