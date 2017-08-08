Син екс-глави Київгазу купив Ауді за кошти, виділені на е-декларування
Слідство встановило, що колишній директор компанії "Міранда" Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого "Міранда" зобов'язується розробити ПЗ для системи е-декларування, повідомляють "Українські новини" з посиланням на рішення Солом'янського райсуду Києва.
Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU (Естонія), до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.
Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.
Отримані від "Міранди" кошти Apolineja OU перерахувала на рахунки компаній Transgate Europa LP (95 тисяч доларів) і Hobson Traiding LP (46 тисяч доларів).
З коштів, що надійшли на рахунки Hobson Traiding LP, 20,45 тисячі доларів перерахували на рахунок ТОВ "Там Транс" із призначенням платежу "за транспортні послуги й міжнародні перевезення", а 25,9 тисячі доларів – на рахунок компанії Lux Car Chicago із призначенням платежу "плата за авто".
Відзначається, що Audi A8 2015 року випуску вартістю 60,9 тисячі доларів завезли через кордон, а в травні 2016 року його власником став син Слепканя.
ДФС вважає, що оформлення права власності на автомобіль на сина Слепканя здійснено з метою маскування й приховання незаконного походження коштів.
Суд ухвалив заарештувати автомобіль на строк проведення досудового розслідування.
Як відомо, у 2014 році Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Слепканя.
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