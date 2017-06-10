Син екс-урядовця каже, що не продавав вугілля з окупованого Донбасу Польщі

Зюков зазначив, що втратив усі контакти з представниками Doncoaltrade в травні 2014 року

Син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів прем'єрства Тимошенко Юрія Зюкова Роман запевняє, що не має відношення до торгівлі вугіллям з ОРДЛО в Польщу.

"Хто мене пов'язує з цією торгівлею з ОРДЛО, я поняття не маю", – сказав він, повідомляє "Українська правда".

Зюков підтвердив, що заснував компанію Doncoaltrade до початку російської агресії на Донбасі з Олександром Мельничуком, який згодом став заступником "міністра" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР".

"У 2012 році була така фірма спільно з Олександром Мельничуком. Він був старшим партнером. Було 40% моїх, а 60% - його, і директор був його, і бухгалтер був його. У нього більшість за статутними документами... Він на мої 40% взагалі може уваги не звертати. Я йому взагалі не потрібен, за великим рахунком", – заявляє Зюков відзначаючи, що про звинувачення в причетності до торгівлі бойовиків "ЛНР" з Польщею дізнався зі ЗМІ.

"З початком війни я до цієї фірми не маю ніякого відношення. Я поїхав з "ЛНР", а він (Мельничук -ред) залишився, став там якимось заступником міністра, позабирав весь мій бізнес...", - стверджує Зюков, зазначаючи, що був у Польщі тільки на відкритті фірми.

"Він (Мельничук ред.) туди і їздив... Я там був останній раз був в 2012 році, коли ми її відкрили. Ми намагалися продавати вугілля з Донбасу на Польщу. І то у нас тоді нічого не вийшло, все призупинилося", – стверджує Зюков.

Він також не зміг пригадати будь-які укладені контракти і стверджує, що ніколи не отримував жодних дивідендів а про існування такої фірми навіть забув.

Зюков зазначив, що втратив усі контакти з представниками Doncoaltrade в травні 2014 року.

Він повідомив, що наразі перебуває за кордоном, але після приїзду в Україну має намір розібратися в ситуації.

"По приїзду в Україну я лечу до Польщі, наймаю там юристів і спробую розібратися, що там відбувається. По-перше, я себе звідти видалю", – сказав бізнесмен.

Нагадаємо, що Зюков був радником прем'єра Володимира Гройсмана. Прем'єр-міністр попросив СБУ розібратися, чи дійсно радник міністра енергетики Ігоря Насалика Юрій Зюков пов'язаний з бойовиками "ЛНР".

Водночас, в тоді заявили, що СБУ не має інформації щодо причетності Зюкова до "ЛНР".

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик представив на засіданні громадської ради відомства свого радника Юрія Зюкова, який працював першим заступником міністра енергетики Юрія Продана, який очолював міністерство в першому Кабміні Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Зюков обіймав посаду першого заступника міністра енергетики з квітня 2014 року по березень 2015 року. На аналогічній посаді він працював також у період 2006-2007 років. Після свого звільнення у 2015 році Зюков "засвітився" в якості заступника міністра енергетики у так званій "ЛНР".

За інформацією луганських ЗМІ, Юрій Зюков володіє мережею приватних шахт (близько 40 лише в Луганській області), а також Свердловською збагачувальної фабрикою "Дар'ївська", Ровеньківською нафтобазою, АЗС, елітним рестораном "Мангал" в місті Ровеньки, рестораном "Драхтен" у Луганську. Зюкова вважають бізнес-партнером Наталії Королевської.

Зюков - колишній депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів. У 2009 році рідтримав кандидата на посаду президента України Юлію Тимошенко, був її довіреною особою, за що був виключений з Партії регіонів. Через це у 2010 році був змушений виїхати з України - через "вал кримінальних справ", як він сам розповідав.

У вересні 2016 року Юрій Зюков хрестив онучку Тимошенко Єву-Марію.