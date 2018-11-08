Син Стуса заперечує, що просив прибрати Медведчука з фільму про батька
"Для сім’ї Стуса є дві болючі теми - суду і відносини з (дисиденткою) Аллою Горською. Обох тем Дмитро Стус попросив нас не торкатися. Між Медведчуком і Стусом-молодшим налагоджені відносини. У них були зустрічі і, можливо, спроби Віктора виправдати себе", – заявив режисер фільму Роман Бровко, повідомляє "Заборона".
Режисер стверджує, що фільмував розмову із сином поета, але останній заборонив оприлюднювати це відео.
"Для мене весь цей фільм, м’яко кажучи, смішний і неприйнятний. Але якщо хочуть, нехай знімають", – заявив Дмитро Стус, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, заявив, що мав зустріч із творцями фільму, але нічого вирізати не просив.
Фільм "Стус" знімає "UM-GROUP Production" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Стрічка має вийти в прокат у 2019 році.
Нагадаємо, після смерті Стуса Медведчук очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, згодом став кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.
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