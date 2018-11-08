Син Стуса заперечує, що просив прибрати Медведчука з фільму про батька

Український актор та ведучий Геннадій Попенко заявив, що зі сценарію фільму "Стус" прибрали одну з ключових сцен – суд. Один із ключових героїв сцени – адвокат поета Віктор Медведчук, український політик та перемовник у Мінському процесі, а також кум Президента РФ Володимира Путіна

Режисер біографічного фільму "Стус" Роман Бровко заявив, що сцену із Віктором Медведчуком вирізали на прохання сина поета. Дмитро Стус відповів, що не просив нічого такого.

"Для сім’ї Стуса є дві болючі теми - суду і відносини з (дисиденткою) Аллою Горською. Обох тем Дмитро Стус попросив нас не торкатися. Між Медведчуком і Стусом-молодшим налагоджені відносини. У них були зустрічі і, можливо, спроби Віктора виправдати себе", – заявив режисер фільму Роман Бровко, повідомляє "Заборона".

Режисер стверджує, що фільмував розмову із сином поета, але останній заборонив оприлюднювати це відео.

"Для мене весь цей фільм, м’яко кажучи, смішний і неприйнятний. Але якщо хочуть, нехай знімають", – заявив Дмитро Стус, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, заявив, що мав зустріч із творцями фільму, але нічого вирізати не просив.

Фільм "Стус" знімає "UM-GROUP Production" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Стрічка має вийти в прокат у 2019 році.

Нагадаємо, після смерті Стуса Медведчук очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, згодом став кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

За словами продюсера стрічки Денисова, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.