Синоптики попередили про сніг і морози до -14 градусів, - КАРТА

За даними Укргідрометцентру, 15-17 січня очікується похолодання у всіх областях України

Завтра, 15 січня, в Україні очікуються морози до -12, -14 градусів по всій території, крім західних областей.

На заході морози будуть - 9 градусів, без опадів, на сході прогнозується сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

16 січня сніг пройде на півночі і сході країни, там температура повітря буде -9, -12 градусів вночі, вдень -2, -4 градусів. У центрі до -11 градусів морозу вночі, вдень до -5 градусів. На заході вночі до -11 градусів, вдень до +1 градуса. На півдні від - 9 градусів вночі, до -3 градусів - вдень.

17 січня сніг очікується в усіх областях України. Температура повітря на заході буде від -4 градусів вночі, до +2 градусів вдень, на сході від -6 градусів вночі, до -2 градуси вдень, на півночі від - 8 градусів вночі і до -2 градусів вдень, на півдні від - 5 градусів вночі, до +4 градусів вдень. У Києві вночі до - 6 градусів, вдень -3 градуси.

Нагадаємо, що за даними МОЗ, в Україні з початку року замерзли насмерть 40 людей. 10 із них померли в своїх будинках.

Станом на ранок четверга 11 січня 869 людей звернулися по допомогу після обморожень, з них госпіталізовано 753 особи. У більшості випадків люди вживали алкоголь.

Додамо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.