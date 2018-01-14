Синоптики попередили про сніг і морози до -14 градусів, - КАРТА
На заході морози будуть - 9 градусів, без опадів, на сході прогнозується сніг, повідомляє Укргідрометцентр.
16 січня сніг пройде на півночі і сході країни, там температура повітря буде -9, -12 градусів вночі, вдень -2, -4 градусів. У центрі до -11 градусів морозу вночі, вдень до -5 градусів. На заході вночі до -11 градусів, вдень до +1 градуса. На півдні від - 9 градусів вночі, до -3 градусів - вдень.
17 січня сніг очікується в усіх областях України. Температура повітря на заході буде від -4 градусів вночі, до +2 градусів вдень, на сході від -6 градусів вночі, до -2 градуси вдень, на півночі від - 8 градусів вночі і до -2 градусів вдень, на півдні від - 5 градусів вночі, до +4 градусів вдень. У Києві вночі до - 6 градусів, вдень -3 градуси.
Нагадаємо, що за даними МОЗ, в Україні з початку року замерзли насмерть 40 людей. 10 із них померли в своїх будинках.
Станом на ранок четверга 11 січня 869 людей звернулися по допомогу після обморожень, з них госпіталізовано 753 особи. У більшості випадків люди вживали алкоголь.
Додамо, що морози, що встановилися минулого тижня, забрали у Західній Європі загалом понад 60 життів.
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