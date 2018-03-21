Ситник спростував інформацію про прослуховування Холодницького
Про це він сказав під час круглого столу в середу в Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".
"На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває", - заявив Ситник, наголосивши, що тут "нічого коментувати".
Як вдалося з'ясувати "Українській правді", більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.
За якою саме статтею було відкрито провадження і взято санкцію суду на прослуховування, наразі з'ясувати не вдалося.
Проте від співрозмовників в ГПУ виданню стало відомо, що процесуальне керівництво у ньому здійснює Володимир Гуцуляк.
Гуцуляка називають керівником так званого "департаменту Кононенка-Грановського", який у ГПУ нібито займається всіма чутливими для влади питаннями.
Саме в цьому департаменті під керівництвом Гуцуляка працював одіозний екс-прокурор Дмитро Сус, який влітку 2016-го засвітився в гучному скандалі між ГПУ та НАБУ.
В розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.
Нагадаємо, напередодні у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
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