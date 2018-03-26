Депутатка також задекларувала автомобіль Volvo XC60 за 1,2 млн грн

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар задекларувала 1,6 млн гривень доходів за 2017 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".

244,4 тис. гривень доходу Сюмар становила заробітна плата, 1 млн гривень - коштів, одержаних від відчуження нерухомості, 252,8 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності, а 26,7 тис. гривень - аліменти від колишнього чоловіка, політолога Віктора Тарана.

Готівкою Сюмар задекларувала 87 тис. доларів і 2,8 млн гривень. У червні 2017 року в результаті розподілу майна з Тараном Сюмар набула право на квартиру площею 106,7 кв. м у Києві вартістю 800 тис. гривень.

У декларації за 2016 рік вона вказала володіння земельною ділянкою (1 136 кв. м) і неприйнятим в експлуатацію дачним будинком (170 кв. м) у селищі міського типу Глеваха Київської області. Раніше депутат пояснювала, що відповідно до договору про розподіл майна, одна квартира дісталася їй, а друга - Тарану.

Також колишній чоловік оплатив 1 млн гривень компенсації за дачний будинок у Глевасі. За 2017 року вона задекларувала автомобіль Volvo XC60 2016 року випуску вартістю 1,2 млн гривень.

Відзначимо, що за 2015 рік Сюмар задекларувала 2 млн гривень доходів, а за 2016 рік - 1 млн гривень доходів.