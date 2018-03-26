Сюмар задекларувала 1,6 млн гривень доходів за 2017 рік
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".
244,4 тис. гривень доходу Сюмар становила заробітна плата, 1 млн гривень - коштів, одержаних від відчуження нерухомості, 252,8 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності, а 26,7 тис. гривень - аліменти від колишнього чоловіка, політолога Віктора Тарана.
Готівкою Сюмар задекларувала 87 тис. доларів і 2,8 млн гривень. У червні 2017 року в результаті розподілу майна з Тараном Сюмар набула право на квартиру площею 106,7 кв. м у Києві вартістю 800 тис. гривень.
У декларації за 2016 рік вона вказала володіння земельною ділянкою (1 136 кв. м) і неприйнятим в експлуатацію дачним будинком (170 кв. м) у селищі міського типу Глеваха Київської області. Раніше депутат пояснювала, що відповідно до договору про розподіл майна, одна квартира дісталася їй, а друга - Тарану.
Також колишній чоловік оплатив 1 млн гривень компенсації за дачний будинок у Глевасі. За 2017 року вона задекларувала автомобіль Volvo XC60 2016 року випуску вартістю 1,2 млн гривень.
Відзначимо, що за 2015 рік Сюмар задекларувала 2 млн гривень доходів, а за 2016 рік - 1 млн гривень доходів.
Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко задекларував 4 352 963 гривень доходів за 2017 рік.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході