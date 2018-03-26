Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сюмар задекларувала 1,6 млн гривень доходів за 2017 рік

Депутатка також задекларувала автомобіль Volvo XC60 за 1,2 млн грн
Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар задекларувала 1,6 млн гривень доходів за 2017 рік.
Сюмар задекларувала 1,6 млн гривень доходів за 2017 рік Вікторія Сюмар. Фото: nfront.org.ua

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".

244,4 тис. гривень доходу Сюмар становила заробітна плата, 1 млн гривень - коштів, одержаних від відчуження нерухомості, 252,8 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності, а 26,7 тис. гривень - аліменти від колишнього чоловіка, політолога Віктора Тарана.

Готівкою Сюмар задекларувала 87 тис. доларів і 2,8 млн гривень. У червні 2017 року в результаті розподілу майна з Тараном Сюмар набула право на квартиру площею 106,7 кв. м у Києві вартістю 800 тис. гривень.

У декларації за 2016 рік вона вказала володіння земельною ділянкою (1 136 кв. м) і неприйнятим в експлуатацію дачним будинком (170 кв. м) у селищі міського типу Глеваха Київської області. Раніше депутат пояснювала, що відповідно до договору про розподіл майна, одна квартира дісталася їй, а друга - Тарану.

Також колишній чоловік оплатив 1 млн гривень компенсації за дачний будинок у Глевасі. За 2017 року вона задекларувала автомобіль Volvo XC60 2016 року випуску вартістю 1,2 млн гривень.

Відзначимо, що за 2015 рік Сюмар задекларувала 2 млн гривень доходів, а за 2016 рік - 1 млн гривень доходів.

Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко задекларував 4 352 963 гривень доходів за 2017 рік.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2018 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.