Константинопольський патріарх підписав томос для Православної церкви України

Томос - це указ, який визначає статус новоствореної Православної церкви України. Він визнає і проголошує її незалежність

Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.

З цим указом офіційно завершується процедура отримання Україною церковної незалежності. Тепер 6 січня Варфоломій передасть томос до митрополита Київського та всієї України Епіфанія, який привезе його до Києва.

Підписанню томоса передував молебень у церкві Святого Георгія в резиденції Константинопольського патріархату, участь в якому взяли представники Вселенського патріархату та Православної церкви України. Провів його митрополит Епіфаній.

Додамо, 5 січня українська делегація прибула до турецького Стамбула для підписання та отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.