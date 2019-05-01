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Константинопольський патріарх підписав томос для Православної церкви України

Томос - це указ, який визначає статус новоствореної Православної церкви України. Він визнає і проголошує її незалежність
Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.
Константинопольський патріарх підписав томос для Православної церкви України Фото: EPA-EFE

З цим указом офіційно завершується процедура отримання Україною церковної незалежності. Тепер 6 січня Варфоломій передасть томос до митрополита Київського та всієї України Епіфанія, який привезе його до Києва.

Підписанню томоса передував молебень у церкві Святого Георгія в резиденції Константинопольського патріархату, участь в якому взяли представники Вселенського патріархату та Православної церкви України. Провів його митрополит Епіфаній.

Додамо, 5 січня українська делегація прибула до турецького Стамбула для підписання та отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

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05 01 2019 12:43
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