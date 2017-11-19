CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Афганістані бойовики терористичного угруповання "Талібан" здійснили напади на три контрольно-пропускні пункти у провінції Західний Фарах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Таліби атакували три КПП в Афганістані: загинули шестеро поліцейських
Було вбито також вісьмох повстанців
Фото: reuters.com
Внаслідок нападів загинули шестеро поліцейських, повідомляє AP з посиланням на чиновника.
Вісім інших поліцейських під час нападу в суботу дістали поранення. За словами чиновника, було вбито також вісьмох повстанців і щонайменше п’ятьох було поранено в бою.
Таліби взяли на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, що бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" у вівторок, 14 листопада, протягом шести годин скоїли напади на більше десятка контрольно-пропускних пунктів у афганській провінції Кандагар, внаслідок чого загинули понад 20 правоохоронців.
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19 11 2017 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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