Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Таліби атакували три КПП в Афганістані: загинули шестеро поліцейських

Було вбито також вісьмох повстанців
В Афганістані бойовики терористичного угруповання "Талібан" здійснили напади на три контрольно-пропускні пункти у провінції Західний Фарах.
Таліби атакували три КПП в Афганістані: загинули шестеро поліцейських Фото: reuters.com

Внаслідок нападів загинули шестеро поліцейських, повідомляє AP з посиланням на чиновника.

Вісім інших поліцейських під час нападу в суботу дістали поранення. За словами чиновника, було вбито також вісьмох повстанців і щонайменше п’ятьох було поранено в бою.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" у вівторок, 14 листопада, протягом шести годин скоїли напади на більше десятка контрольно-пропускних пунктів у афганській провінції Кандагар, внаслідок чого загинули понад 20 правоохоронців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.