Таліби атакували три КПП в Афганістані: загинули шестеро поліцейських

В Афганістані бойовики терористичного угруповання "Талібан" здійснили напади на три контрольно-пропускні пункти у провінції Західний Фарах.

Внаслідок нападів загинули шестеро поліцейських, повідомляє AP з посиланням на чиновника.

Вісім інших поліцейських під час нападу в суботу дістали поранення. За словами чиновника, було вбито також вісьмох повстанців і щонайменше п’ятьох було поранено в бою.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" у вівторок, 14 листопада, протягом шести годин скоїли напади на більше десятка контрольно-пропускних пунктів у афганській провінції Кандагар, внаслідок чого загинули понад 20 правоохоронців.