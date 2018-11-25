Таран російським кораблем українського буксира: екіпаж судна не постраждав, - ВМС
Де саме це сталося — у ВМС не повідомили, "адже процес триває". Українські кораблі йшли з порту Одеси до порту Маріуполя. І попри дії Росії, військові України продовжили своє завдання, повідомив прес-секретар ВМС ЗСУ Олег Чалий, інформує Hromadske.
За словами Чалого, Україна попереджала РФ про цей плановий перехід, тому дії Росії є порушенням конвенції з морського права і договору про співробітництво щодо використання Азовського моря і Керченської протоки.
Нагадаємо, що корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.
Також, у так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії. За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".
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