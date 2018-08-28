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Telegram вирішив більше не ховати дані користувачів від спецслужб Росії

Telegram змінив політику конфіденційності
Месенджер Telegram змінив політику конфіденційності, зробивши можливим передачу спецслужбам Росії особистих даних користувачів за рішенням суду.
Telegram вирішив більше не ховати дані користувачів від спецслужб Росії Фото: iPhones.ru

"У разі, якщо Telegram отримує судове розпорядження, яке підтверджує, що Ви підозрюєтеся в тероризмі, то ми можемо розкрити Вашу IP-адресу і номер телефону відповідним спецслужбам. На даний момент подібних ситуацій не було", - йдеться у пункті 8.3 Політики конфіденційності месенджера, повідомляє "Новая газета".

У Telegram відзначають, що якщо такий випадок раптом станеться, то інформація про це буде опублікована в спеціальному каналі Transparency, куди кожні півроку будуть викладатися звіти про звернення спецслужб.

При цьому адвокат месенджера, керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков зазначає, що це рішення не є результатом переговорів з владою якоїсь країни, оскільки Telegram давно бореться з тероризмом і блокує підозрілі канали та чати.

"Ми як представники Telegram ніколи не заперечували права і навіть обов'язки влади боротися з тероризмом, навпаки, пропонували саме такий цивілізований шлях - судовий запит в обмін на розкриття. І навіть не листування, а лише IP і телефон. Баланс інтересів національної безпеки і недоторканності приватного життя має бути знайдений. Telegram пропонує свій варіант. ФСБ не пропонувала нічого", - додав Чіков.

Як повідомляв iPress.ua, російське відомство Роскомнадзор вимагало від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.

 

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28 08 2018 14:52
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