Telegram вирішив більше не ховати дані користувачів від спецслужб Росії
"У разі, якщо Telegram отримує судове розпорядження, яке підтверджує, що Ви підозрюєтеся в тероризмі, то ми можемо розкрити Вашу IP-адресу і номер телефону відповідним спецслужбам. На даний момент подібних ситуацій не було", - йдеться у пункті 8.3 Політики конфіденційності месенджера, повідомляє "Новая газета".
У Telegram відзначають, що якщо такий випадок раптом станеться, то інформація про це буде опублікована в спеціальному каналі Transparency, куди кожні півроку будуть викладатися звіти про звернення спецслужб.
При цьому адвокат месенджера, керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков зазначає, що це рішення не є результатом переговорів з владою якоїсь країни, оскільки Telegram давно бореться з тероризмом і блокує підозрілі канали та чати.
"Ми як представники Telegram ніколи не заперечували права і навіть обов'язки влади боротися з тероризмом, навпаки, пропонували саме такий цивілізований шлях - судовий запит в обмін на розкриття. І навіть не листування, а лише IP і телефон. Баланс інтересів національної безпеки і недоторканності приватного життя має бути знайдений. Telegram пропонує свій варіант. ФСБ не пропонувала нічого", - додав Чіков.
Як повідомляв iPress.ua, російське відомство Роскомнадзор вимагало від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.
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