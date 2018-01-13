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Теракт в столиці Іраку: восьмеро загиблих

Теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці
В іракській столиці Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей отримали поранення.
Теракт в столиці Іраку: восьмеро загиблих Місце вибуху замінованого автомобіля в центрі Багдада 13 червня 2012. Фото: AFP

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на АР. 

"Іракські чиновники повідомляють, що в результаті вибуху смертника в Багдаді загинуло вісім осіб та поранено щонайменше 10 інших", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці. Серед поранених є правоохоронці. 

На даний момент жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Нагадаємо, на ринку у східній частині Багдада у серпні у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.

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13 01 2018 23:10
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