Теракт в столиці Іраку: восьмеро загиблих

Теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці

В іракській столиці Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на АР.

"Іракські чиновники повідомляють, що в результаті вибуху смертника в Багдаді загинуло вісім осіб та поранено щонайменше 10 інших", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці. Серед поранених є правоохоронці.

На даний момент жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Нагадаємо, на ринку у східній частині Багдада у серпні у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.