CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ іракській столиці Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт в столиці Іраку: восьмеро загиблих
Теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці
Місце вибуху замінованого автомобіля в центрі Багдада 13 червня 2012. Фото: AFP
Про це повідомляє Business Insider з посиланням на АР.
"Іракські чиновники повідомляють, що в результаті вибуху смертника в Багдаді загинуло вісім осіб та поранено щонайменше 10 інших", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, теракт стався у північній частині міста поблизу поліцейського пункту на жвавій вулиці. Серед поранених є правоохоронці.
На даний момент жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.
Нагадаємо, на ринку у східній частині Багдада у серпні у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.
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