Тереза Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться
Уряд Володимира Путіна намагається "підірвати вільні суспільства, поширюючи фальшиві історії, щоб посіяти розбрат на Заході", - заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу ввечері у понеділок на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, інформує BBC.
У великій зовнішньополітичній промові, яку Мей описала як "дуже просте повідомлення" для президента Путіна, вона сказала, що Росія повинна обрати шлях, відмінний від того, яким вона іде в останні роки, анексувавши Крим, розпалюючи конфлікт в Україні та проводячи кібератаки на уряди і парламенти по всій Європі.
"Росія могла б стати цінним партнером Заходу, але тільки якщо вона "гратиме за правилами. Росія неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і проводила стійку кампанію кібершпигунства", - наголосила Мей.
Британська прем’єрка звинуватила Москву у втручанні у вибори та зламі мереж Міністерства оборони Данії та німецького Бундестагу.
"Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, вільних і відкритих спільнот та прихильність західних країн до альянсів", - наголосила Мей.
За її словами, хоча Велика Британія покидає ЄС, вона залишається абсолютно відданою НАТО, а майбутнє сильне економічне партнерство між Британією та Євросоюзом буде оплотом проти російської агітації в Європі.
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