Тереза Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні у вибори, кібершпигунстві, агресії на Донбасі та незаконній анексії Криму.

Уряд Володимира Путіна намагається "підірвати вільні суспільства, поширюючи фальшиві історії, щоб посіяти розбрат на Заході", - заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу ввечері у понеділок на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, інформує BBC.

У великій зовнішньополітичній промові, яку Мей описала як "дуже просте повідомлення" для президента Путіна, вона сказала, що Росія повинна обрати шлях, відмінний від того, яким вона іде в останні роки, анексувавши Крим, розпалюючи конфлікт в Україні та проводячи кібератаки на уряди і парламенти по всій Європі.

"Росія могла б стати цінним партнером Заходу, але тільки якщо вона "гратиме за правилами. Росія неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і проводила стійку кампанію кібершпигунства", - наголосила Мей.

Британська прем’єрка звинуватила Москву у втручанні у вибори та зламі мереж Міністерства оборони Данії та німецького Бундестагу.

"Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, вільних і відкритих спільнот та прихильність західних країн до альянсів", - наголосила Мей.

За її словами, хоча Велика Британія покидає ЄС, вона залишається абсолютно відданою НАТО, а майбутнє сильне економічне партнерство між Британією та Євросоюзом буде оплотом проти російської агітації в Європі.