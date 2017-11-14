Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тереза Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться

Уряд Володимира Путіна намагається посіяти розбрат на Заході
Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні у вибори, кібершпигунстві, агресії на Донбасі та незаконній анексії Криму.
Тереза Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться Фото: EPA/UPG

Уряд Володимира Путіна намагається "підірвати вільні суспільства, поширюючи фальшиві історії, щоб посіяти розбрат на Заході", - заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу ввечері у понеділок на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, інформує BBC.

У великій зовнішньополітичній промові, яку Мей описала як "дуже просте повідомлення" для президента Путіна, вона сказала, що Росія повинна обрати шлях, відмінний від того, яким вона іде в останні роки, анексувавши Крим, розпалюючи конфлікт в Україні та проводячи кібератаки на уряди і парламенти по всій Європі.

"Росія могла б стати цінним партнером Заходу, але тільки якщо вона "гратиме за правилами. Росія неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і проводила стійку кампанію кібершпигунства", - наголосила Мей.

Британська прем’єрка звинуватила Москву у втручанні у вибори та зламі мереж Міністерства оборони Данії та німецького Бундестагу.

"Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, вільних і відкритих спільнот та прихильність західних країн до альянсів", - наголосила Мей.

За її словами, хоча Велика Британія покидає ЄС, вона залишається абсолютно відданою НАТО, а майбутнє сильне економічне партнерство між Британією та Євросоюзом буде оплотом проти російської агітації в Європі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.