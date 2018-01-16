Термін домашнього арешту екс-мера Слов’янська закінчився, - адвокат
Про це повідомив один з її адвокатів Олександр Тананакін.
"Термін сплив 13 січня о 23.59", - сказав він у коментарі УНІАН, додавши, що на Штепу не розповсюджується дія жодного запобіжного заходу.
Водночас інший адвокат Штепи Олександр Шадрін переконує, що його підзахисна не збирається переховуватися від слідства та не буде затягувати судовий процес.
11 січня колегія суддів Ленінського районного суду Харкова, яка слухала справу Нелі Штепи заявила про самовідвід і задовольнила його.
Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.
14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.
У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.
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