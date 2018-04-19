Терористи у зоні АТО 50 разів відкривали вогонь, постраждали двоє військових

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 50 обстрілів українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу шахти Бутівка, Невельського та Новотроїцького. Під вогонь зі 120 мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу Миколаївки, а 82 мм міномети та гранатомети бойовики застосували в районі Пісків та Водяного. З гранатометів терористи стріляли біля Талаківки, Гнутового, Богданівки та Авдіївки, з озброєння БМП – під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Опитного, Водяного і Талаківки. Стрілецьку зброю терористи застосували в районі Лебединського, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Широкиного та Авдіївки, а неподалік Гнутового вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної. З гранатометів були обстріляні позиції поблизу Луганського та Світлодарська, з великокаліберних кулеметів – під Новолуганським, а зі снайперської зброї – поблизу Майорська та Новгородського.

У штабі також додали, що внаслідок ворожих обстрілів один український військовий був поранений, ще один отримав бойове травмування.

Нагадаємо, протягом дня 18 квітня бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.