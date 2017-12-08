Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Територія античного комплексу "Пантікапей" в Криму постраждала від пожежі, – ФОТО

У заповіднику ситуацію не коментують
У Керчі пожежа знищила значну частину рослинності на території археологічного комплексу "Пантікапей", розташованого в центрі міста на горі Мітрідат.
Територія античного комплексу "Пантікапей" в Криму постраждала від пожежі, – ФОТО Фото: krymr.org

Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Зазначається, що вогонь знищив рослинність в районі місця проведення розкопок стародавнього городища, а також поряд з руїнами акрополя, які є найпопулярнішою пам'яткою і однією з «візитних карток» Керчі.


Фото: ru.krymr.com

У Керченському історико-культурному заповіднику не коментують пожежу на території комплексу "Пантікапей".


Фото: ru.krymr.com

Також зазначається, що у липні мешканці міста повідомляли про пожежу на горі Мітрідат, а саме про загоряння сухої трави.

Нагадаємо, українські пожежники за участю СЦКК і СММ ОБСЄ під обстрілами загасили пожежу в полі, яка спалахнула на лінії розмежування між позиціями Збройних сил України та бойовиків "ЛНР" і загрожувала селу Новоолександрівка в Луганській обл.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2017 19:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.