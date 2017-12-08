Територія античного комплексу "Пантікапей" в Криму постраждала від пожежі, – ФОТО
Про це повідомляє "Крым.Реалии".
Зазначається, що вогонь знищив рослинність в районі місця проведення розкопок стародавнього городища, а також поряд з руїнами акрополя, які є найпопулярнішою пам'яткою і однією з «візитних карток» Керчі.
Фото: ru.krymr.com
У Керченському історико-культурному заповіднику не коментують пожежу на території комплексу "Пантікапей".
Фото: ru.krymr.com
Також зазначається, що у липні мешканці міста повідомляли про пожежу на горі Мітрідат, а саме про загоряння сухої трави.
Нагадаємо, українські пожежники за участю СЦКК і СММ ОБСЄ під обстрілами загасили пожежу в полі, яка спалахнула на лінії розмежування між позиціями Збройних сил України та бойовиків "ЛНР" і загрожувала селу Новоолександрівка в Луганській обл.
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