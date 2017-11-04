Тіллерсон закликав Росію вибрати між США і Асадом

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон заявив, що Росія повинна вибрати між партнерством з Америкою і підтримкою сирійського режиму Башара Асада, Ірану і "Хезболли".

Відповідну заяву він зробив за підсумками міністерської зустрічі "Великої сімки", повідомляє Assosiated Press.

"Ми хочемо полегшити страждання сирійського народу. Росія може стати частиною цього майбутнього і зіграти важливу роль. Або Росія може зберегти свій союз із цією групою, що, на нашу думку, не в інтересах Росії в довгостроковому періоді", - заявив Тіллерсон журналістам.

Держсекретар підкреслив, що Росія не змогла виконати зобов'язання від 2013 року про знищення сирійської хімзброї, і додав, що причина, через яку це сталося (несерйозне ставлення чи нездатність), "не має великого значення для загиблих" у Хан-Шейхуні.

Держсекретар підкреслив, що США не бачать майбутнього для Башара Асада в уряді Сирії, але не розглядають способів його усунення.

Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".

Як розповіли в Держдепі, Тіллерсон намір обговорити питання можливого втручання РФ у вибори президента США, а також зустрітися з опозицією. Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що держсекретар США надасть Росії докази того, що там знали про застосування хімзброї проти мирних жителів в Сирії і намагалися це приховати.

Росія була виключена з G8 після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.