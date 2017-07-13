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Тіло Сальвадора Далі ексгумують 20 липня

Прах живописця потривожать через позов щодо встановлення батьківства
Залишки легендарного іспанця Сальвадора Далі будуть ексгумовані 20 липня.
Тіло Сальвадора Далі ексгумують 20 липня Фото: tvc.ru

Прах живописця потривожать через позов щодо встановлення батьківства.

Раніше рішення про ексгумацію схвалив суд. Суд порахував, що зразки біологічних матеріалів допоможуть підтвердити або спростувати батьківство Далі по відношенню до Пілар Абель з Жирони. Жінка стверджує, що вона рідна дочка майстра. Про це повідомляють "РИА Новости".

З 2007 року вона раз у раз подає позови з цього приводу у всілякі судові інстанції.

Останки великого художника покояться в Театрі-музеї Далі у Фігерасі. Там же представлена ​​велика частина його полотен.

Тим часом в суді знаходиться позов від Фонду "Гала-Сальвадор Далі", який оскаржує ексгумацію. Судове засідання призначено лише на 18 вересня.

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13 07 2017 16:16
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