Точний прогноз щодо стану Сенцова дати неможливо, - адвокат
"Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що будуть відмовляти внутрішні органи. Третя криза небезпечна тим, що на тлі голодування органи починають потихеньку готуватися до відмови, людині стає погано - що і відбувається з Олегом. Лікарі самі кажуть йому, що четверта криза залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона може трапитися завтра, або через тиждень, або через місяць", - заявив Дінзе в ефірі "Радіо Крим.Реалії".
У свою чергу керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров заявив, що примусове годування не можна назвати рятівним рішенням для Сенцова.
"Примусове годування прирівнюється європейським судом до тортур і чинить негативний вплив на ослаблений організм, незважаючи на потрапляння в нього поживних речовин. Тому тут велике питання, добре це чи погано. Примусове годування не є гарантією порятунку життя Сенцова", - зазначив Захаров.
Також, у Федеральній службі виконання покарань РФ (ФСВП) запевняють, що інформація адвоката незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова про зниження його ваги на 30 кг не відповідає дійсності.
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