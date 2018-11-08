Точний прогноз щодо стану Сенцова дати неможливо, - адвокат

Станом на 11 серпня незаконно засуджений в РФ Олег Сенцов голодує вже 90-й день

Адвокат незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що точний прогноз про його стан здоров'я дати неможливо, але четверта криза внаслідок голодування може супроводжуватися відмовою внутрішніх органів.

"Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що будуть відмовляти внутрішні органи. Третя криза небезпечна тим, що на тлі голодування органи починають потихеньку готуватися до відмови, людині стає погано - що і відбувається з Олегом. Лікарі самі кажуть йому, що четверта криза залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона може трапитися завтра, або через тиждень, або через місяць", - заявив Дінзе в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

У свою чергу керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров заявив, що примусове годування не можна назвати рятівним рішенням для Сенцова.

"Примусове годування прирівнюється європейським судом до тортур і чинить негативний вплив на ослаблений організм, незважаючи на потрапляння в нього поживних речовин. Тому тут велике питання, добре це чи погано. Примусове годування не є гарантією порятунку життя Сенцова", - зазначив Захаров.

Також, у Федеральній службі виконання покарань РФ (ФСВП) запевняють, що інформація адвоката незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова про зниження його ваги на 30 кг не відповідає дійсності.