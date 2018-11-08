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У службі виконання покарань РФ переконують, що годують Сенцова з травня

"З 24 травня йому призначено підтримуючу терапію"
У Федеральній службі виконання покарань РФ (ФСВП) запевняють, що інформація адвоката незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова про зниження його ваги на 30 кг не відповідає дійсності.
У службі виконання покарань РФ переконують, що годують Сенцова з травня Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"У зв'язку з появою у низці ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі, нібито схуд на 30 кг, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у прес-бюро ФСВП, інформує ТАСС. 

За Сенцовим, який оголосив голодування з 14 травня, "з перших днів відмови від прийому їжі встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження", заявили у ФСВП.

Додамо, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
 

 

 
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11 08 2018 12:07
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