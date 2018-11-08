У службі виконання покарань РФ переконують, що годують Сенцова з травня "З 24 травня йому призначено підтримуючу терапію"

У Федеральній службі виконання покарань РФ (ФСВП) запевняють, що інформація адвоката незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова про зниження його ваги на 30 кг не відповідає дійсності.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"У зв'язку з появою у низці ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі, нібито схуд на 30 кг, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у прес-бюро ФСВП, інформує ТАСС. За Сенцовим, який оголосив голодування з 14 травня, "з перших днів відмови від прийому їжі встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження", заявили у ФСВП. Додамо, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.

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