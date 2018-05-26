Томос про автокефалію Української церкви вже готовий, – архімандрит

Архімандрит Української православної церкви Московського патріархату, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Кирил (Говорун) заявив, що томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний, але процес його прийняття іншими Церквами може бути тривалим.

"Я скажу ... свого роду сенсацію: томос вже готовий. Він уже написаний. Я навіть знаю, хто його писав – писав мій вчитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з найкращих каноністів у православному світі... І тексти, які він пише, канонічні – вони абсолютно досконалі. Тому я думаю, що томос буде прекрасним документом канонічності. До нього неможливо буде пред'явити жодних претензій. Томос готовий", – цитує архімандрита "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що Константинопольський патріархат задіє "певну процедуру надання" цьому томосу, яка передбачає, що це прерогатива Константинопольського патріархату – давати томос про автокефалію.

"Це давня ініціатива, витоки якої з часів Візантійської імперії. І на основі цієї прерогативи, права Константинополя серед православних церков, він буде давати цю автокефалію", – додав священнослужитель.

Потім, за його словами, розпочнеться процес рецепції цієї автокефалії з боку інших православних церков.

"Наразі згоди православних церков не потрібно. Це не передбачено процедурою", – наголосив архімандрит Кирило.

Водночас, зазначив він, на другому етапі можуть бути проблеми.

"Це займе певний час. Це може бути доволі тривалий час... якісь технічні моменти рецепції залишаються. Але головна проблема вирішена", – підсумував представник УПЦ (МП).

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.