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Товариш Насірова з фіскальної служби обіцяє подати у відставку

Шеремет каже, що знайомий з Насіровим зі школи
Керівник департаменту внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет обіцяє 7 березня подати у відставку.
Товариш Насірова з фіскальної служби обіцяє подати у відставку Юрій Шеремет. Фото: соцмережі

"Державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків є те, що я знайомий з ним зі школи, і якщо він буде на волі, зможе зі мною спілкуватись і через мене впливали на працівників ДФС. Щоб уникнути такого ризику, даю слово державному обвинувачу звільнитись з посади", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У свою чергу адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

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07 03 2017 13:57
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