Адвокати Насірова не задоволені обранням запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію

Адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.

Про це адвокат Насірова Андрій Кузьменко заявив журналістам після закінчення судового засідання, інформує "УНІАН".

"Звичайно, ми не задоволені, тому що вважаємо це рішення незаконним і протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати в судових інстанціях України та Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.

Також він висловив сумнів, що у Насірова є 100 млн грн для застави і підкреслив, що всі свої кошти голова ДФС задекларував, і ця сума набагато менше, ніж 100 млн грн.

Кузьменко додав, що Насіров не вноситиме заставу до рішення Апеляційного суду.

"У нас є 5 днів, щоб оскаржити постанову Солом'янського суду. Наскільки мені відомо, гроші на цей момент вноситися не будуть. Насіров висловив бажання оскаржити ухвалу суду в апеляційному порядку", - сказав він.

Крім того, адвокат заявив, що захист намагатиметься перевести Насірова зі слідчого ізолятора в лікарню "Феофанія". Він пояснив, що оскільки його підзахисний досі не виписаний з "Феофанії", то він є стаціонарним хворим.

"Мені здається, що зараз повториться те, що було позавчора, коли Насірова протягом 4 годин катали і все ж привезли у "Феофанію". Я впевнений, що зараз виникнуть складнощі щодо його доставки в СІЗО, оскільки він є стаціонарним хворим. Однак я не виключаю, що це питання буде вирішене шляхом телефонних дзвінків", - розповів Кузьменко.

Відповідаючи на питання журналістів про британський паспорт Насірова, адвокат заявив, що такого документа у його підзахисного немає, і взагалі немає ніяких паспортів, крім українських, а тому йому нічого здавати, крім українських документів.

Також адвокат додав, що він і його колеги не будуть супроводжувати Насірова в СІЗО і намагатися перешкодити тому, щоб помістити його туди, оскільки вони не будуть порушувати постанову суду, яким визначено його перебування в слідчому ізоляторі.

"Ми жодним чином не маємо наміру впливати на детективів НАБУ і силові структури. І ми не маємо права це робити, оскільки є ухвала суду, яка набрала законної сили".

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.