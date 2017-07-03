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Адвокати Насірова не задоволені обранням запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію

Захист намагатиметься перевести Насірова зі слідчого ізолятора в лікарню "Феофанія"
Адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.
Адвокати Насірова не задоволені обранням запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію Фото: unian.ua

Про це адвокат Насірова Андрій Кузьменко заявив журналістам після закінчення судового засідання, інформує "УНІАН".

"Звичайно, ми не задоволені, тому що вважаємо це рішення незаконним і протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати в судових інстанціях України та Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.

Також він висловив сумнів, що у Насірова є 100 млн грн для застави і підкреслив, що всі свої кошти голова ДФС задекларував, і ця сума набагато менше, ніж 100 млн грн.

Кузьменко додав, що Насіров не вноситиме заставу до рішення Апеляційного суду.

"У нас є 5 днів, щоб оскаржити постанову Солом'янського суду. Наскільки мені відомо, гроші на цей момент вноситися не будуть. Насіров висловив бажання оскаржити ухвалу суду в апеляційному порядку", - сказав він.

Крім того, адвокат заявив, що захист намагатиметься перевести Насірова зі слідчого ізолятора в лікарню "Феофанія". Він пояснив, що оскільки його підзахисний досі не виписаний з "Феофанії", то він є стаціонарним хворим.

"Мені здається, що зараз повториться те, що було позавчора, коли Насірова протягом 4 годин катали і все ж привезли у "Феофанію". Я впевнений, що зараз виникнуть складнощі щодо його доставки в СІЗО, оскільки він є стаціонарним хворим. Однак я не виключаю, що це питання буде вирішене шляхом телефонних дзвінків", - розповів Кузьменко.

Відповідаючи на питання журналістів про британський паспорт Насірова, адвокат заявив, що такого документа у його підзахисного немає, і взагалі немає ніяких паспортів, крім українських, а тому йому нічого здавати, крім українських документів.

Також адвокат додав, що він і його колеги не будуть супроводжувати Насірова в СІЗО і намагатися перешкодити тому, щоб помістити його туди, оскільки вони не будуть порушувати постанову суду, яким визначено його перебування в слідчому ізоляторі.

"Ми жодним чином не маємо наміру впливати на детективів НАБУ і силові структури. І ми не маємо права це робити, оскільки є ухвала суду, яка набрала законної сили".

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

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07 03 2017 08:39
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