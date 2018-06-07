CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули через обвалення плити в недобудованому будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трагедія у Ніжині: через обвалення плити у недобудованому будинку загинули діти
На місці працюють рятувальники
Фото: cn.dsns.gov.ua
О 16:20 п'ятниці рятувальники отримали інформацію про те, що на вул. Борзнянський шлях за невстановлених обставин в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилася плита перекриття, в результаті чого загинули троє дітей 2004 та 2006 років народження, повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На місці події працюють рятувальники і два автокрани.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, що у квітні 2018 року у Вінниці стався обвал на будівництві у дворі біля готелю "Франція", в результаті чого постраждали троє людей.
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06 07 2018 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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