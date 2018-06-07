Трагедія у Ніжині: через обвалення плити у недобудованому будинку загинули діти

У Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули через обвалення плити в недобудованому будинку.

О 16:20 п'ятниці рятувальники отримали інформацію про те, що на вул. Борзнянський шлях за невстановлених обставин в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилася плита перекриття, в результаті чого загинули троє дітей 2004 та 2006 років народження, повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місці події працюють рятувальники і два автокрани.



Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у квітні 2018 року у Вінниці стався обвал на будівництві у дворі біля готелю "Франція", в результаті чого постраждали троє людей.