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Трагедія у Ніжині: через обвалення плити у недобудованому будинку загинули діти

На місці працюють рятувальники
У Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули через обвалення плити в недобудованому будинку.
Трагедія у Ніжині: через обвалення плити у недобудованому будинку загинули діти Фото: cn.dsns.gov.ua

О 16:20 п'ятниці рятувальники отримали інформацію про те, що на вул. Борзнянський шлях за невстановлених обставин в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилася плита перекриття, в результаті чого загинули троє дітей 2004 та 2006 років народження, повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місці події працюють рятувальники і два автокрани.


Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у квітні 2018 року у Вінниці стався обвал на будівництві у дворі біля готелю "Франція", в результаті чого постраждали троє людей.

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06 07 2018 18:56
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