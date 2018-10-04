У Вінниці обвалився будинок, є потерпілі, - ФОТО
Спочатку медичну допомогу надали двом людям, на яких впала стіна. О 15:50 рятувальники дістали з-під завалів третього чоловіка, його передали медикам, - повідомляє "Вiнниця.info".
Фото: vinnitsa.info
На місці працює рятувальна служба, є кілька карет швидкої.
Фото: vinnitsa.info
Один із очевидців, який працює в "Скай-парку" (поруч із будівництвом, – ред.), каже, що коли почала валитись стіна, то екскаватором намагались її втримати, аби люди встигли звідти втекти.
"Я працював і почув сильний гуркіт. Коли виглянув у вікно, то побачив стіну пилу. Як все було я не бачив, але потім скрізь пил, я побачив, як ескалатор ковшом підтримав стіну, щоб вона далі не впала на людей", - розповів очевидець Іван.
Будівельник, який не називає свого імені, говорить, що все сталось миттєво, і добре, що всі залишились живі.
"Ми всі в шоці. Все сталося миттєво. Добре що хлопці живі. Знаю, що двох наших забрала "швидка", ще один наче сам пішов додому", - каже чоловік.
Фото: vinnitsa.info
Інформацію про двох госпіталізованих підтвердив начальник Вінницького міського відділу поліції Сергій Синявський. Він додав, що третій постраждалий відмовився від госпіталізації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 172 ККУ (Грубе порушення законодавства про працю).
Фото: vinnitsa.info
На місці, де стався обвал, від готелю "Франція" добудовували SPA-центр.
Нагадаємо, щонайменше десятеро осіб загинули внаслідок обвалення чотириповерхового готелю в індійському місті Індаур.
В Одесі у внутрішньому дворі житлового будинку обвалилися балкони.
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