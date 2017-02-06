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Трамп хотів зняти антиросійські санкції в перші дні президентства, - ЗМІ

Відповіддю стала розробка законопроекту про скасування санкцій тільки за згодою Конгресу
Дональд Трамп планував зняти санкції з Росії в перші дні на посаді президента США.
Трамп хотів зняти антиросійські санкції в перші дні президентства, - ЗМІ Фото: SARAH ROGERS / THE DAILY BEAST

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на інформовані джерела і американського дипломата, координатора департаменту США по санкційній політиці Деніела Фріда.

Вищі посадові особи Білого дому майже відразу після інавгурації Трампа повинні були поставити задачу перед Державним департаментом з "зняття напруженості у відносинах з Москвою". Серед завдань були розробити пропозиції щодо зняття економічних обмежень, а також повернути Росії її дипвласність.

За словами джерел, це стривожило деяких представників Держдепартаменту, які стали лобіювати законопроект, який забороняє прийняття таких заходів.

"У Білому домі серйозно розглядали питання про одностороннє скасування санкцій", - сказав Фрід.

За його словами, в перші тижні роботи нової адміністрації він мав кілька "панічних" телефонних розмов з американськими чиновниками. Вони зажадали розробити план скасування економічних санкцій, розповідає Фрід. Політики сказали йому: "Будь ласка, боже мій, ви не могли б це зупинити?".

Фрід сказав, що він був настільки цим стурбований, що звернувся до союзників на Капітолійському пагорбі, щоб закликати їх прийняти законопроект, який би не допустив якнайшвидшого скасування санкцій з Росії. Інформацію підтверджує також видання NBC News з посиланням на власні джерела.

В кінці лютого в палату представників конгресу внесли законопроект, який дозволить накласти вето на зняття економічних обмежень з Росії. Такі ж заходи були запропоновані на розгляд і в американський сенат. У документі йшлося про те, що, якщо Трамп захоче зняти російські санкції, йому доведеться надати конгресу детальне пояснення такого кроку. Після цього конгресмени протягом 120 днів оголосять про своє рішення.

Нагадаємо, Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.

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