Трамп і Столтенберг посперечалися через гроші для Росії
В середу вранці були заплановані переговори політиків. Всупереч звичайній практиці, журналістам дозволили бути присутніми під час початку їх розмови, залишивши їх також на частину президента та генсека, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Столтенберг розпочав зустріч із розповіді про те що витрати всіх партнерів на оборону зростають, 8 з 29 країн-членів НАТО виконують вимогу про 2% ВВП на оборони.
Але Трамп у відповіді заперечив, зробивши наголос, що США захищають Європу від Росії в той час як європейські країни торгують з РФ.
Нагадаємо, що зустріч лідерів США та Росії відбудеться 16 липня у Гельсінкі після того, як Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та відвідає Велику Британію.
Нещодавно, президент США заявив, що на зустрічі з президентом РФ обговорить конфлікти в Сирії та Україні, а також порушить питання втручання Росії в американські вибори.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто