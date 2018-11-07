Трамп і Столтенберг посперечалися через гроші для Росії

Журналістам дозволили бути присутніми під час початку їх розмови

У Брюсселі у присутності ЗМІ відбулася жорстка дискусія між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та генсеком НАТО Єнсом Столенбергом.

В середу вранці були заплановані переговори політиків. Всупереч звичайній практиці, журналістам дозволили бути присутніми під час початку їх розмови, залишивши їх також на частину президента та генсека, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг розпочав зустріч із розповіді про те що витрати всіх партнерів на оборону зростають, 8 з 29 країн-членів НАТО виконують вимогу про 2% ВВП на оборони.

Але Трамп у відповіді заперечив, зробивши наголос, що США захищають Європу від Росії в той час як європейські країни торгують з РФ.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та Росії відбудеться 16 липня у Гельсінкі після того, як Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та відвідає Велику Британію.

Нещодавно, президент США заявив, що на зустрічі з президентом РФ обговорить конфлікти в Сирії та Україні, а також порушить питання втручання Росії в американські вибори.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".