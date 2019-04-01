Трамп нагадав про стіну на кордоні з Мексикою у стилі "Гри престолів" "The Wall Is Coming"

Президент США Дональд Трамп анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою, використавши аналогію до гасла із популярного американського телесеріалу "Гра престолів" "Winter Is Coming".

Фото: reuters.com

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