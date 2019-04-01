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Трамп нагадав про стіну на кордоні з Мексикою у стилі "Гри престолів"

"The Wall Is Coming"
Президент США Дональд Трамп анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою, використавши аналогію до гасла із популярного американського телесеріалу "Гра престолів" "Winter Is Coming".
Трамп нагадав про стіну на кордоні з Мексикою у стилі "Гри престолів" Фото: reuters.com

Трамп оприлюднив пост у Instagram зі своїм фото, на фоні якого написано "The Wall Is Coming".

 

Нагадаємо, Донадьд Трамп використав стиль "Гри престолів" у листопаді минулого року, анонсувавши відновлення санкцій проти Ірану.

Телеканал-виробник серіалу "Гри престолів" HBO повідомив, що проти використання президентом Трампом стилю для постеру, яким він анонсував відновлення санкцій. Телеканал зазначив, що не хоче, аби стиль серіалу привласнювали в політичних цілях.

 

 
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04 01 2019 12:32
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