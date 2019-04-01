ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою, використавши аналогію до гасла із популярного американського телесеріалу "Гра престолів" "Winter Is Coming".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп нагадав про стіну на кордоні з Мексикою у стилі "Гри престолів"
"The Wall Is Coming"
Фото: reuters.com
Трамп оприлюднив пост у Instagram зі своїм фото, на фоні якого написано "The Wall Is Coming".
Нагадаємо, Донадьд Трамп використав стиль "Гри престолів" у листопаді минулого року, анонсувавши відновлення санкцій проти Ірану.
Телеканал-виробник серіалу "Гри престолів" HBO повідомив, що проти використання президентом Трампом стилю для постеру, яким він анонсував відновлення санкцій. Телеканал зазначив, що не хоче, аби стиль серіалу привласнювали в політичних цілях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2019 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку