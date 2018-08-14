США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння
Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону, повідомляє "Голос Америки".
"Безпрецедентна підтримка дозволить нам стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа", - наголошується в заяві Білого дому.
"NDAA також зміцнює нашу підтримку союзникам в Європі проти російської агресії, через надання фінансування для ініціативи стримування в Європі. У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони", - цитує Трампа Білий дім.
Як повідомлялось раніше, одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.
Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.
Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.
Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".
Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.
Також, Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.
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