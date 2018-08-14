США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння

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Президент США Дональд Трамп підписав закон про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" (NDAA).

Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону, повідомляє "Голос Америки".

"Безпрецедентна підтримка дозволить нам стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа", - наголошується в заяві Білого дому.

"NDAA також зміцнює нашу підтримку союзникам в Європі проти російської агресії, через надання фінансування для ініціативи стримування в Європі. У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони", - цитує Трампа Білий дім.

Як повідомлялось раніше, одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".