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США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння

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Президент США Дональд Трамп підписав закон про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" (NDAA).
США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння Фото: AFP

Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону, повідомляє "Голос Америки".

"Безпрецедентна підтримка дозволить нам стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа", - наголошується в заяві Білого дому.

"NDAA також зміцнює нашу підтримку союзникам в Європі проти російської агресії, через надання фінансування для ініціативи стримування в Європі. У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони", - цитує Трампа Білий дім.

Як повідомлялось раніше, одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".

Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

Також, Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.

 

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14 08 2018 09:41
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