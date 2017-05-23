Трамп розповів Лаврову, що мало занепокоєний війною на Донбасі, - NYT
Видання New York Times, посилаючись на джерела у Білому домі, повідомило, що президент США у ході зустрічі із Лавровим, звернувся до росіян з проханням допомогти розв'язати конфлікт в Україні. В статті наголошується, що перед цим Трамп заявив, що мало занепокоєний ситуацією на сході України.
Ця інформація містилась у статті, яка також повідомила про те, що президент США буцімто у розмові із Лаврорвим назвав звільненого ним директора ФБР Джеймса Комі "божевільним" та заявив, що Комі здійснював значний тиск на президента через розслідування щодо Росії, а його звільнення дозволило цей тиск зняти.
При цьому, як додає видання, у ході розмови із представниками Росії Трамп наголосив, що американські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про буцімто змову між виборчим штабом Трампа та Москвою.
Раніше Дональд Трамп заявив що ні разу не згадував Ізраїль в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, спростовуючи таким чином повідомленні ЗМІ про розголошення ним секретної інформації, яка була отримана від Ізраїлю.
Нагадаємо, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".
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