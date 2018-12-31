Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Трамп уповільнить виведення військ з Сирії

Раніше Дональд Трамп оголосив, що він наказує вивести з Сирії американські війська
Президент США Дональд Трамп наказав сповільнити виведення військ США в Сирії.
Трамп уповільнить виведення військ з Сирії Фото: apnews.com

"Я думаю, що ми перебуваємо в ситуації паузи", - заявив у неділю сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Associated Press.

Раніше цього місяця Дональд Трамп оголосив, що він наказує вивести з Сирії американські війська -  приблизно 2 тисячі військовослужбовців. Трамп заявив про перемогу над терористичною "Ісламською державою" в Сирії, хоча бойові дії в окремих районах тривають.

Грем, який є відвертим критиком кроку Трампа щодо виведення військ, заявив, що опонентам цього рішення вдалось "сповільнити ситуацію".

Критики стверджували, що виведення військ США підуть на користь Ірану і Росії, які підтримують уряд президента Сирії Башара Асада.

Очікується, що радник з національної безпеки Трампа Джон Болтон в найближчі вихідні відправиться до Ізраїлю і Туреччини, щоб обговорити плани президента з американськими союзниками.

Грем у ефірі CNN представив свої аргументи з приводу перегляду рішення виведення військових з Сирії. Він зауважив, що варто переконатися у тому, що ІДІЛ "ніколи не повернеться", а курди не залишаться покинутими напризволяще.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2018 11:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.