Трамп уповільнить виведення військ з Сирії
"Я думаю, що ми перебуваємо в ситуації паузи", - заявив у неділю сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Associated Press.
Раніше цього місяця Дональд Трамп оголосив, що він наказує вивести з Сирії американські війська - приблизно 2 тисячі військовослужбовців. Трамп заявив про перемогу над терористичною "Ісламською державою" в Сирії, хоча бойові дії в окремих районах тривають.
Грем, який є відвертим критиком кроку Трампа щодо виведення військ, заявив, що опонентам цього рішення вдалось "сповільнити ситуацію".
Критики стверджували, що виведення військ США підуть на користь Ірану і Росії, які підтримують уряд президента Сирії Башара Асада.
Очікується, що радник з національної безпеки Трампа Джон Болтон в найближчі вихідні відправиться до Ізраїлю і Туреччини, щоб обговорити плани президента з американськими союзниками.
Грем у ефірі CNN представив свої аргументи з приводу перегляду рішення виведення військових з Сирії. Він зауважив, що варто переконатися у тому, що ІДІЛ "ніколи не повернеться", а курди не залишаться покинутими напризволяще.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
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