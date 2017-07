Трамп відмовився від створення з Росією спільної групи з кібербезпеки

Президент США підкреслив, що домовленості з Путіним про припинення вогню в південно-західній частині працюють.

"Той факт, що президент Путін і я обговорювали групу з кібербезпеки, не означає, що я вважаю, що це можливо. Цього не може бути - але припинення вогню може бути, і є", - написав Трамп у Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!