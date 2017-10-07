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Трамп відмовився від створення з Росією спільної групи з кібербезпеки

Американський президент відступив після жорсткої критики всередині США
Президент США Дональд Трамп не впевнений в реальності створення спільно з Росією групи з кібербезпеки.
Трамп відмовився від створення з Росією спільної групи з кібербезпеки Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

Президент США підкреслив, що домовленості з Путіним про припинення вогню в південно-західній частині працюють.

"Той факт, що президент Путін і я обговорювали групу з кібербезпеки, не означає, що я вважаю, що це можливо. Цього не може бути - але припинення вогню може бути, і є", -  написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не повірив запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії

Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.

Зазначимо американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін 40 хвилин на підвищених тонах обговорювали тему втручання Росії у вибори президента США.

Зустріч двох лідерів 7 липня в Гамбурзі стала першим особистим контактом Трампа і Путіна з моменту інавгурації президента США в січні. Трамп назвав зустріч з Путіним "приголомшливою", а Путін за її підсумками розповів, що "Трамп телевізійний дуже відрізняється від реальної людини".

 
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