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Трамп влаштував з Путіним словесну перепалку в Гамбурзі, - New York Times

За неофіційними даними, Трамп почав зустріч з Путіним віч-на-віч "безцеремонно"
Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін 40 хвилин на підвищених тонах обговорювали тему втручання Росії у вибори президента США.
Трамп влаштував з Путіним словесну перепалку в Гамбурзі, - New York Times Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

За словами помічника, час від часу розмова двох президентів проходила "на підвищених тонах", повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому і одного з помічників президента США.

Крім того, джерела NYT розповіли, що Трамп почав зустріч з Путіним віч-на-віч "безцеремонно", поставивши запитання: "Я збираюся в цьому розібратися: ви це зробили?".

Як розповіли джерела видання, тему втручання Росії в американські вибори президенти США і Росії обговорювали 40 хвилин. Усього зустріч тривала трохи більше ніж дві години. NYT назвала її "найскладнішим моментом" саміту "Великої двадцятки" для президента США. Крім того, NYT зазначає, що держсекретар США Рекс Тіллерсон перед зустріччю з Путіним радив Трампу спілкуватися з ним у "жорсткій" манері.

Нагадаємо, що зустріч 7 липня в Гамбурзі стала першим особистим контактом Трампа і Путіна з моменту інавгурації президента США в січні. Трамп назвав зустріч з Путіним "приголомшливою", а Путін за її підсумками розповів, що "Трамп телевізійний дуже відрізняється від реальної людини".

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