Трамп запропонував своєму зятю посаду старшого радника президента
35-річний Кушнер брав активну участь у виборчій кампанії Трампа. Про це повідомляє "ВВС Україна"
На новій посаді він займатиметься питаннями як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
У Джареда Кушнера, як і у Дональда Трампа, немає досвіду державного управління.
Його призначення на посаду в адміністрацію президента США не стало несподіванкою. Проте викликало суперечливу реакцію в суспільстві. Американські медіа відзначають, що наразі неясно, чи не порушує це призначення закону, що забороняє кумівство, і чи не призведе воно до конфлікту інтересів.
"Джаред зробив величезний внесок і був довіреним радником протягом всієї кампанії та перехідного періоду, і я пишаюся, що він гратиме ключову роль в моїй адміністрації", - заявив Дональд Трамп.
Як і Трамп, його зять займався бізнесом на ринку нерухомості в Нью-Йорку. Він успадкував свою девелоперську імперію від батька, Чарльза Кушнера.
Крім того, Джаред Кушнер - видавець. У 25 років він придбав газету New York Observer.
Вважається, що Дональд Трамп прислухається до думки свого зятя.
Під час виборчої кампанії Джаред Кушнер керував інтернет-стратегіями, а також займався питаннями залучення високопоставлених співробітників.
У редакційній статті, опублікованій у його газеті New York Observer, Джаред Кушнер, за віросповіданням іудей, захищав Дональда Трампа від звинувачень в антисемітизмі.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса, прибічника санкцій проти Росії, на посаду директора Офісу національної розвідки США нової адміністрації.
Раніше президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
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