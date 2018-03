Трамп звільнив радника з нацбезпеки Макмастера

"Я дуже вдячний за службу Макмастеру, який зробив видатну роботу, і який завжди буде моїм другом", — сказав президент США.

За його словами, офіційна передача повноважень відбудеться 9 квітня.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.