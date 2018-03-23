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Трамп звільнив радника з нацбезпеки Макмастера

Місце Макмастера займе Джон Болтон
Президент США Дональд Трамп звільнив радника з національної безпеки Герберта Макмастера. На його посаду він призначив колишнього представника США в ООН Джона Болтона.
Трамп звільнив радника з нацбезпеки Макмастера Фото: EPA

"Я дуже вдячний за службу Макмастеру, який зробив видатну роботу, і який завжди буде моїм другом",сказав президент США.

За його словами, офіційна передача повноважень відбудеться 9 квітня.

Зазначимо, що це вже не перші зміни у команді Трампа в березні 2018-го. Так, президент звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона, призначивши на його посаду главу ЦРУ.

Джон Болтон при адміністрації Джорджа Буша-молодшого був заступником державного секретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. У 2005-2006 роках був послом США в ООН. Він також був одним з претендентів Трампа на посаду держсекретаря США.

Болтон виступає за озброєння України та надання їй перспективи членства у НАТО. Він у 2017 році заявляв, що на місці Трампа давно б надав Україні зброю ураження для стримування агресії Росії.

Герберт Макмастер став радником Трампа після звільнення з посади Майкла Флінна. Макмастер підтримував позицію України щодо агресії Росії та виступав за зміцнення її обороноздатності.

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23 03 2018 08:37
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