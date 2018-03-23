Трамп звільнив радника з нацбезпеки Макмастера

Президент США Дональд Трамп звільнив радника з національної безпеки Герберта Макмастера. На його посаду він призначив колишнього представника США в ООН Джона Болтона.

"Я дуже вдячний за службу Макмастеру, який зробив видатну роботу, і який завжди буде моїм другом", — сказав президент США.

За його словами, офіційна передача повноважень відбудеться 9 квітня.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Зазначимо, що це вже не перші зміни у команді Трампа в березні 2018-го. Так, президент звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона, призначивши на його посаду главу ЦРУ.

Джон Болтон при адміністрації Джорджа Буша-молодшого був заступником державного секретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. У 2005-2006 роках був послом США в ООН. Він також був одним з претендентів Трампа на посаду держсекретаря США.

Болтон виступає за озброєння України та надання їй перспективи членства у НАТО. Він у 2017 році заявляв, що на місці Трампа давно б надав Україні зброю ураження для стримування агресії Росії.

Герберт Макмастер став радником Трампа після звільнення з посади Майкла Флінна. Макмастер підтримував позицію України щодо агресії Росії та виступав за зміцнення її обороноздатності.