Трамп звинувачує Facebook в роботі проти нього

Президент США Дональд Трамп звинуватив Facebook в роботі проти нього і поставив під сумнів роль соцмережі в президентській кампанії 2016 року.

Таку заяву Трамп зробив на тлі повідомлення про те, що соціальна мережа готується передати три тисячі політичних оголошень слідчим конгресу, які, ймовірно, були придбані російськими суб'єктами під час і після торішніх президентських виборів у США, повідомляє Reuters.

"Facebook завжди був анти-Трампівським. Мережі завжди були анти-Трампівськими", - написав президент США у Twitter, припустивши, що також проти нього змовились "The New York Times" і " The Washington Post".

Член палати представників Адам Шифф, провідний демократ Комітету з розвідки, заявив, що передача даних про закупівлю росіянами політичної реклами e Facebook очікується наступного тижня. На його думку цю інформацію слід оприлюднити.

"Вам дійсно потрібно їх побачити ... щоб зрозуміти, якими цинічними були спроби Кремля, як вони прагнули просто посилити розкол ... і налаштувати американців проти американців", - сказав Шифф в MSNBC, додавши, що Facebook і Twitter повинні публічно свідчити з цієї проблеми.

"У мене є побоювання щодо того, скільки часу знадобилося Facebook, щоб зрозуміти, що росіяни публікували оголошення в їх мережі", - сказав Шифф в MSNBC, додавши, що він декілька разів говорив з генеральним директором компанії Марком Цукербергом.

Цукерберг, у свою чергу, заявив, що Facebook не підтримує жодну зі сторін і працює над тим, щоб забезпечити "вільні і справедливі вибори".

"Трамп каже, що Facebook проти нього. Ліберали кажуть, що ми допомогли Трампу", - сказав Цукерберг у пості на власній сторінці в мережі.

"Обидві сторони засмучені ідеями і контентом, які їм не подобаються. Ось так виглядає управління платформою для всіх ідей", - написав він.

"Після виборів я виступив з коментарем, що, на мою думку, ідея про те, що дезінформація в Facebook змінила результат виборів, була божевільною ідеєю", - сказав Цукерберг.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.