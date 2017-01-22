CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамвай зійшов з рейок біля одеського Привозу і протаранив 5 машин
Ніхто з людей не постраждав
Фото: dumskaya.net
Подія сталася близько 17 години на перехресті Пантелеймонівської та Олександрівського проспекту, повідомляє Думская.net.
Чотири з п'яти постраждалих автомобілів були припарковані біля дороги. Рух транспорту в районі Пантелеймонівської наразі перекрито.
Нагадаємо, у суботу, 21 січня на одеському ринку "Привоз" спалахнула пожежа.
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