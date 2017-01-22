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Трамвай зійшов з рейок біля одеського Привозу і протаранив 5 машин

Ніхто з людей не постраждав
В Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.
Трамвай зійшов з рейок біля одеського Привозу і протаранив 5 машин Фото: dumskaya.net

Подія сталася близько 17 години на перехресті Пантелеймонівської та Олександрівського проспекту, повідомляє Думская.net.

Чотири з п'яти постраждалих автомобілів були припарковані біля дороги. Рух транспорту в районі Пантелеймонівської наразі перекрито.

Нагадаємо, у суботу, 21 січня на одеському ринку "Привоз" спалахнула пожежа.

 

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22 01 2017 19:55
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