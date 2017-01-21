CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПожежа виникла сьогодні вдень на території павільйонів. Загиблих і постраждалих немає. Пожежу вдалося загасити.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Привоз" палав, – ВІДЕО
В Одесі горів ринок "Привоз"
Фото: nice-places.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу ДСНС.
"21 січня о 16:01 по вул. Привозна 14 на території Ринок «Привоз» виникло загорання павільйонів торгівельного ряду ринку з промисловими товарами на загальній площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено 10 торгівельних павільйонів. Підрозділи ДСНС працювали по підвищеному номеру виклику", – йдеться в повідомленні прес-служби.
Локалізували пожежу за 22 хвилини після початку загорання, і вже о 16:29 вогонь повністю загасили. На місці працювали 33 рятувальники та 7 одиниць основної і спеціальної техніки.
У січні 2016 року масштабна пожежа сталася на ринку "Меркурій" в Одесі.
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