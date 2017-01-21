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"Привоз" палав, – ВІДЕО

В Одесі горів ринок "Привоз"
Пожежа виникла сьогодні вдень на території павільйонів. Загиблих і постраждалих немає. Пожежу вдалося загасити.
"Привоз" палав, – ВІДЕО Фото: nice-places.com

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу ДСНС.

"21 січня о 16:01 по вул. Привозна 14 на території Ринок «Привоз» виникло загорання павільйонів торгівельного ряду ринку з промисловими товарами на загальній площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено 10 торгівельних павільйонів. Підрозділи ДСНС працювали по підвищеному номеру виклику", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Локалізували пожежу за 22 хвилини після початку загорання, і вже о 16:29 вогонь повністю загасили. На місці працювали 33 рятувальники та 7 одиниць основної і спеціальної техніки.

У січні 2016 року масштабна пожежа сталася на ринку "Меркурій" в Одесі.

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21 01 2017 21:11
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