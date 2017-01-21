"Привоз" палав, – ВІДЕО

Пожежа виникла сьогодні вдень на території павільйонів. Загиблих і постраждалих немає. Пожежу вдалося загасити.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу ДСНС.

"21 січня о 16:01 по вул. Привозна 14 на території Ринок «Привоз» виникло загорання павільйонів торгівельного ряду ринку з промисловими товарами на загальній площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено 10 торгівельних павільйонів. Підрозділи ДСНС працювали по підвищеному номеру виклику", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Локалізували пожежу за 22 хвилини після початку загорання, і вже о 16:29 вогонь повністю загасили. На місці працювали 33 рятувальники та 7 одиниць основної і спеціальної техніки.

У січні 2016 року масштабна пожежа сталася на ринку "Меркурій" в Одесі.