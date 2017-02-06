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В США трансгендер вперше народить біологічну дитину

Трансгендер Трістан, якому 34 роки, знаходиться на останніх місяцях вагітності
Гомосексуальна пара з США оголосила про те, що чекають на свою першу біологічну дитину.
В США трансгендер вперше народить біологічну дитину Фото: dailymail.co.uk

В минулому році пара вже пробувала народити дитину, проте, нічого не вийшло. Після цього Трістан перестав приймати чоловічі гормони і наразі чекають на роди.

З 2011 року Трістан Рис і Біфф Чаплоу виховують двох прийомних дітей — Райлі і Хейлі, батьків яких позбавили прав через зловживання наркотиками, - повідомля The Daily Mail.

Фото: twitter Трістану

Дітей спочатку збиралися віддати в притулок, але Трістан і Чаплоу забрали малюків до себе.

Нагадаємо, пресветоріанська церква Шотландії дозволила своїм священикам вступати в одностатеві шлюби.
 

 

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02 06 2017 12:05
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