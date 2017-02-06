CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГомосексуальна пара з США оголосила про те, що чекають на свою першу біологічну дитину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В США трансгендер вперше народить біологічну дитину
Трансгендер Трістан, якому 34 роки, знаходиться на останніх місяцях вагітності
Фото: dailymail.co.uk
В минулому році пара вже пробувала народити дитину, проте, нічого не вийшло. Після цього Трістан перестав приймати чоловічі гормони і наразі чекають на роди.
З 2011 року Трістан Рис і Біфф Чаплоу виховують двох прийомних дітей — Райлі і Хейлі, батьків яких позбавили прав через зловживання наркотиками, - повідомля The Daily Mail.
Фото: twitter Трістану
Дітей спочатку збиралися віддати в притулок, але Трістан і Чаплоу забрали малюків до себе.
Нагадаємо, пресветоріанська церква Шотландії дозволила своїм священикам вступати в одностатеві шлюби.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 06 2017 12:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа