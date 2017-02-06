В США трансгендер вперше народить біологічну дитину

Гомосексуальна пара з США оголосила про те, що чекають на свою першу біологічну дитину.

В минулому році пара вже пробувала народити дитину, проте, нічого не вийшло. Після цього Трістан перестав приймати чоловічі гормони і наразі чекають на роди.

З 2011 року Трістан Рис і Біфф Чаплоу виховують двох прийомних дітей — Райлі і Хейлі, батьків яких позбавили прав через зловживання наркотиками, - повідомля The Daily Mail.

Фото: twitter Трістану